Presunto Ladrón Incendia Vivienda al Ser Acorralado por Policías en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado martes 23 de diciembre de 2025 se realizó un reporte al número de emergencias 911 por un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cedros de la Sierra y Montes de Cantal, en el fraccionamiento Finca Bonita, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes informaron que dos sujetos se encontraban sobre la azotea de una vivienda con la intención de ingresar a robar, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades a través del 911.

Hombre Provoca Explosión en Vivienda de Finca Bonita

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para resguardar el área.

Sin embargo, uno de los presuntos ladrones, al verse acorralado, decidió prender fuego a un tanque de gas que se encontraba en el patio de la vivienda, lo que provocó una explosión que le ocasionó múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Posteriormente arribó una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como una unidad ligera, quienes lograron sofocar las llamas.

Lesionado fue Trasladado en Calidad de Detenido

Paramédicos de RESCATE acudieron al lugar para brindar atención médica al hombre lesionado por quemaduras, quien fue trasladado a un hospital bajo custodia policiaca en calidad de detenido.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de la segunda persona involucrada en estos hechos, ya que logró huir tras registrarse el siniestro.

