Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja un Hombre Muerto y Otro Gravemente Lesionado

Durante la noche del pasado lunes 22 de diciembre se reportó al número de emergencias 911 un ataque armado en contra de dos hombres, ocurrido en el cruce de las calles General Eugenio Aguilar y General Julio Acosta, en la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por las autoridades, las dos víctimas se encontraban en el patio de una vivienda cuando arribaron varios hombres armados, quienes dispararon contra ambos, por lo que vecinos del sector realizaron de inmediato el reporte a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre sin vida y a otro lesionado, el cual fue reportado en estado grave. Los agentes procedieron a asegurar la zona, mientras que paramédicos brindaron primeros auxilios al lesionado para posteriormente trasladarlo a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

Autoridades Iniciaron las Investigaciones Correspondientes

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para su posterior identificación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre este hecho violento. Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con el o los responsables.

