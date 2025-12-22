Arrestan a Pareja en Ciudad Juárez por Transportar un Nonato Dentro de una Caja

Una pareja fue detenida el pasado 21 de diciembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señalada como presunta responsable del delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, tras un incidente registrado en el cruce del Blvd. Zaragoza y la Av. Tecnológico en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Centro Comercial en la Ciudad de Chihuahua

De acuerdo con información oficial, los hechos se originaron tras un reporte realizado al número de emergencias 911, en el cual se alertaba sobre un caso de violencia contra una mujer, por lo que unidades de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar, donde los agentes observaron a una pareja discutiendo sobre la vía pública, motivo por el cual fueron abordados.

Pareja Transportaba el Cuerpo de un Nonato Dentro de una Caja

Durante la inspección, los oficiales descubrieron que la pareja transportaba el cuerpo de un nonato al interior de una caja, razón por la cual fueron puestos bajo arresto Félix N. M., de 32 años de edad, y Ana Yaroltd S. C., de 22 años. Al momento de su aseguramiento, ambos comenzaron a comportarse de manera agresiva, por lo que también fueron consignados por la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información respecto a esta pareja; será la autoridad correspondiente la que determine su situación legal conforme a las investigaciones en curso.

Historias recomendadas: