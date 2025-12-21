Rescatan a 17 Migrantes Secuestrados en Ciudad Juárez; Hay Seis Detenidos

El pasado 20 de diciembre de 2025 se recibió una llamada anónima al número de emergencias 911 en la que se reportó que un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a dos individuos con la cabeza cubierta en una casa ubicada sobre la calle Ignacio Manuel Altamirano de la colonia Obrera de Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Detienen a Mujer por Intentar Ingresar Arma de Fuego al Cereso No.1 de Chihuahua

Tras el reporte se activó de inmediato un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes rescataron a 17 personas en situación de movilidad que se encontraban privadas de la libertad, sin alimentos y sin posibilidad de abandonar el sitio. Además, se aseguraron dos vehículos, una Toyota 2004 y un Kia 2013. De ambas unidades descendieron varias personas que intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia de las autoridades.

Vehículo Asegurado Podría Estar Relacionado con un Homicidio

Durante la revisión de los vehículos involucrados, los agentes localizaron un total de 31 envoltorios plásticos con marihuana, además de que uno de los automóviles coincidió con las características de un vehículo relacionado con un homicidio doloso ocurrido el pasado 9 de diciembre, en el cruce de las calles Artículo 123 y Pípila.

Los elementos lograron la detención en flagrancia de seis personas detenidas identificados como Bryan Erick G. R., José Uriel C. C., José Armando S. A., Luis Enrique G. R., José Luis R. R. y Cruz Gerardo L. E. quienes junto con los vehículos y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Logran la Detención de Seis Presuntos Secuestradores | Foto: SSPE

Historias recomendadas: