Detienen a Mujer por Intentar Ingresar Arma de Fuego al Cereso No. 1 de Chihuahua

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, informó sobre la detención de una mujer que intentó ingresar un arma de fuego durante su visita al Centro de Reinserción Social número 1, en la ciudad de Chihuahua.

Visitante Intenta Ingresar Arma de Fuego

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:40 de la mañana del pasado 20 de diciembre, cuando durante la aplicación de los protocolos de revisión para el ingreso al centro penitenciario, se detectó una anomalía en el calzado de la mujer mediante el uso de equipo de rayos X y el sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela.

Tras la detección oportuna, fue asegurada un arma de fuego de calibre 40 milímetros, sin que se pusiera en riesgo la integridad del personal, de las personas privadas de la libertad ni de las y los visitantes.

Ante este hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso de mantener y reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, con el objetivo de garantizar entornos controlados, seguros y apegados a la legalidad, mediante el uso de tecnología, capacitación constante y la aplicación estricta de los protocolos establecidos.

