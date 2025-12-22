Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Centro Comercial en la Ciudad de Chihuahua

La mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 fue localizado un hombre sin vida en las inmediaciones del centro comercial Distrito 1, ubicado sobre la avenida Francisco Villa, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, fueron trabajadores de la construcción quienes se percataron del cuerpo de un hombre junto a una pared en uno de los accesos del centro comercial, justo a espaldas de una conocida ferretería, por lo que de inmediato realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Autoridades Aseguraron la Zona y Realizaron el Levantamiento del Cuerpo

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes aseguraron el área y señalaron que el cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza, además de vestir una chamarra y un pantalón de color negro, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencia en la escena del crimen.

Posteriormente arribaron agentes del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima; se espera que, una vez concluidos los estudios correspondientes, se brinde mayor información. Asimismo, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el o los responsables de este homicidio.

