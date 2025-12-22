Piden Reforzar la Seguridad en Viviendas Durante el Periodo Vacacional en Ciudad Juárez

Ante el inicio del próximo periodo vacacional y la salida temporal de numerosas familias juarenses de sus hogares, autoridades municipales de Ciudad Juárez emitieron una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir robos y otros incidentes durante la temporada navideña.

Las autoridades señalaron que la ausencia prolongada de habitantes en las viviendas suele representar una oportunidad para la comisión de diversos delitos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y seguridad antes de salir de casa, especialmente durante los días festivos.

Piden No Publicar en Redes Sociales Ausencias Prolongadas

Entre las principales recomendaciones se encuentra asegurar correctamente puertas y ventanas, no dejar objetos de valor a la vista y desconectar aparatos eléctricos para reducir el riesgo de incendios. Asimismo, se aconseja cerrar las llaves de paso de gas y agua, apagar veladoras y luces antes de salir.

Las autoridades también exhortaron a no dejar mascotas sin supervisión y a evitar difundir a través de redes sociales información relacionada con viajes o ausencias prolongadas, ya que esto podría ser utilizado por criminales para identificar viviendas deshabitadas.

Otra de las medidas sugeridas es solicitar el apoyo de familiares, vecinos o personas de confianza para que realicen visitas periódicas a los domicilios, con el fin de detectar cualquier situación irregular y reportarla de manera oportuna a las autoridades correspondientes.

