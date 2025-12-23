Delitos Cibernéticos Continúan en Aumento en Chihuahua; Superan los 4 Mil Reportes

En el estado de Chihuahua, los delitos digitales continúan en aumento. Mensajes falsos, llamadas de supuestos bancos y amenazas a través de redes sociales forman parte de las modalidades más comunes. Tan solo en lo que va de 2025, la Policía Cibernética ha atendido más de cuatro mil reportes relacionados con fraudes, extorsiones y acoso en línea.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el delito con mayor número de reportes ha sido el ciberacoso, con más de dos mil atenciones. Le siguen la ciberextorsión, con mil 763 casos, y el ciberfraude, con 862 reportes, además de detectar casos de grooming, un delito que afecta principalmente a los menores de edad.

Fue el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien informó que estas cifras confirman que los delincuentes aprovechan temporadas de mayor actividad comercial y convivencia familiar para engañar, extorsionar o defraudar a las personas.

Recomendaciones Para Prevenir Delitos Cibernéticos

Ante este panorama, las autoridades recomiendan desconfiar de mensajes alarmantes o demasiado atractivos, no compartir datos personales ni códigos bancarios, y verificar cualquier supuesta llamada bancaria directamente con la institución financiera a través de números oficiales.

Asimismo, Froylán Castillo, subdirector del Estado Mayor, invita a descargar la aplicación CuélgAPP, que permite bloquear llamadas de números identificados como presuntos extorsionadores.

En esta aplicación, tendrán un inhibidor de llamadas que lo que hará es colgar automáticamente todas esas llamadas que son detectadas como fraudulentas, que son usadas para extorsionar o para hacer fraude.

En caso de ser víctima de un delito digital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recuerda que la denuncia es fundamental para frenar este delito. Los reportes pueden realizarse directamente ante la Policía Cibernética, vía telefónica, WhatsApp al 656 280 96 62, o a través del correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

