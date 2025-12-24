Conductor Choca con Camioneta, Huye y se Impacta Contra Muro en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre se registró un accidente vial sobre la calle Prados del Este, en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, lo que derivó en una persecución por parte de uno de los afectados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, el conductor de un vehículo color gris impactó una camioneta negra cuando circulaban por la calle Prados del Este. Tras el choque, el automóvil gris se dio a la fuga, por lo que el conductor de la camioneta inició una persecución.

Conductor Ignora Alto y se Impacta Contra Muro

Una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que patrullaba el sector se percató de la situación y le marcó el alto al vehículo gris; sin embargo, el conductor hizo caso omiso.

Al llegar al cruce de las calle Montes de Jade y Blvd. Fundadores, el conductor del vehículo gris perdió el control, se impactó contra un muro de contención y terminó proyectando el automóvil varios metros sobre la vía pública.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, así como elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes procedieron a la detención del conductor para que respondiera por los daños ocasionados tanto a la camioneta afectada como a la infraestructura. No se reportaron personas lesionadas.

