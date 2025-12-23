Detienen a Presunto Responsable del Homicidio en Plaza Comercial, en Chihuahua

La Fiscalía Zona Centro de la Fiscalía General del Estado dio a conocer la captura del presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido en uno de los accesos a una plaza comercial, hecho registrado durante la mañana del pasado lunes en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue identificado como Luis Ángel G. T., quien fue asegurado tras un cateo realizado por autoridades municipales y estatales, diligencia en la que se localizó evidencia considerada suficiente para relacionarlo con el hecho violento en el que perdió la vida Raúl Reynaldo G., de 40 años de edad.

La agresión, que generó una intensa movilización policiaca en una de las zonas comerciales y residenciales más concurridas de la capital, es parte de una serie de eventos violentos que han sido investigados de manera simultánea por las autoridades.

Realizan cateos vinculados a hechos de violencia

La autoridad investigadora informó que, además de esta detención, se han llevado a cabo cuatro cateos en total, todos ellos relacionados con diversas investigaciones por hechos de alto impacto ocurridos en la ciudad durante los últimos días.

Entre estos casos se encuentran el hallazgo de un hombre sin vida al interior de la cajuela de un vehículo en la colonia Rosario, así como el homicidio registrado en el estacionamiento de un bar y el ataque ocurrido en el acceso a una plaza comercial.

Las autoridades señalaron que los operativos forman parte de una estrategia para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y desarticular posibles vínculos entre los distintos eventos violentos.

