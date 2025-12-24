Detienen a Hombre por Amenaza de Muerte en Ciudad Juárez; Portaba Réplica de Arma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre identificado como Josué Andrés P. R., de 25 años, por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas, en hechos registrados en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez.

Agentes municipales acudieron al cruce de las calles 5 de Mayo y 2 de Abril tras recibir un llamado al número de emergencias 911, en el que se reportaba la presencia de un hombre armado que presuntamente había amenazado a un vecino.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con los quejosos, quienes señalaron que momentos antes el sujeto había amenazado de muerte a uno de ellos, apuntándole con un arma de fuego, señalando al responsable, quien se encontraba a escasos metros del sitio.

Hombre Tenía Arma de Postas

Ante el señalamiento directo, los agentes abordaron al hombre para informarle sobre la denuncia en su contra y, siguiendo los protocolos de seguridad, le realizaron una inspección donde se le aseguró una réplica de arma de fuego tipo pistola, la cual resultó ser de postas.

Por estos hechos, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal conforme a derecho.

