Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 27 de Diciembre 2025
Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.
Este es el reporte actualizado de los tiempos de espera en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, con corte a las 6 am, información útil para automovilistas y viajeros que planean cruzar hacia Estados Unidos este 27 de diciembre, según información de U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Los tiempos pueden variar a lo largo del día dependiendo del flujo vehicular, condiciones climáticas y revisiones de las autoridades fronterizas.
Puente Internacional Paso del Norte
- Carril general: 15 Minutos
- Ready Lane: 10 minutos
- Sentri: 1 minuto
Ubicación: Av. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32000, México
Horario: Abierto las 24 horas
Puente Internacional Córdova de las Américas
- Carril general: 45 minutos
- Sentri: 40 minutos
Ubicación: Av. de Las Americas 2551, Margaritas, 32310 Juárez, Chih.
Horario: Abierto las 24 horas
Puente Internacional Zaragoza – Ysleta
- Carril general: 30 minutos
- Ready Lane: 25 minutos
- Sentri: 1 minuto
Ubicación: Av. Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32550, México
Horario: Abierto las 24 horas
Puente Internacional Guadalupe – Tornillo
- Carril general: 15 minutos
Ubicación: Guadalupe, Chihuahua, México
Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Puente Internacional Santa Teresa
- Carril general: 25 minutos
- Ready Lane: 20 minutos
Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Recomendaciones Para Automovilistas
Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.
