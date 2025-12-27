Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 27 de Diciembre 2025

Este es el reporte actualizado de los tiempos de espera en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, con corte a las 6 am, información útil para automovilistas y viajeros que planean cruzar hacia Estados Unidos este 27 de diciembre, según información de U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Los tiempos pueden variar a lo largo del día dependiendo del flujo vehicular, condiciones climáticas y revisiones de las autoridades fronterizas.

Puente Internacional Paso del Norte

Carril general: 15 Minutos

15 Minutos Ready Lane: 10 minutos

10 minutos Sentri: 1 minuto

Ubicación: Av. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32000, México

Horario: Abierto las 24 horas

Puente Internacional Córdova de las Américas

Carril general: 45 minutos

45 minutos Sentri: 40 minutos

Ubicación: Av. de Las Americas 2551, Margaritas, 32310 Juárez, Chih.

Horario: Abierto las 24 horas

Puente Internacional Zaragoza – Ysleta

Carril general: 30 minutos

30 minutos Ready Lane: 25 minutos

25 minutos Sentri: 1 minuto

Ubicación: Av. Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32550, México

Horario: Abierto las 24 horas

Puente Internacional Guadalupe – Tornillo

Carril general: 15 minutos

Ubicación: Guadalupe, Chihuahua, México

Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Puente Internacional Santa Teresa

Carril general: 25 minutos

25 minutos Ready Lane: 20 minutos

Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Recomendaciones Para Automovilistas

Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

