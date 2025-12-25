Detiene SSPE a Pareja por Presunto Huachicoleo en Chihuahua

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua informó que, en coordinación con la Guardia Nacional, se logró la detención de una pareja que conducía un camión cargado con combustible de presunta procedencia ilegal.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el miércoles 24 de diciembre, luego de que un grupo de personas realizara un reporte en el que señalaron haber sido atacados con armas de fuego. De manera simultánea, las autoridades detectaron un tractocamión sospechoso, cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir, lo que derivó en una persecución.

No Pudieron Comprobar la Procedencia del Combustible

La pesada unidad fue alcanzada en flagrancia y, tras una inspección protocolaria, los agentes cuestionaron a los tripulantes sobre la procedencia del combustible que transportaban; sin embargo, estos no pudieron acreditar su legal origen ni proporcionar información que sustentara el traslado del hidrocarburo.

Ante esta situación fueron detenidos Bienvenido B. Q. y Laura Guadalupe R. L. por su presunta participación en actividades de huachicoleo; tanto los detenidos como el camión asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación, en espera de que se resuelva su situación legal.

