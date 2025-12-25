Asesinan a Hombre a Balazos Durante la Nochebuena en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado 24 de diciembre se registró un hecho violento que generó movilización policiaca en Ciudad Juárez, luego de que vecinos de la colonia Patria reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes del sector indicaron que tras escuchar las detonaciones observaron a una persona tirada al exterior de una vivienda, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron el llamado y se trasladaron al cruce de las calles Victoria y Ejido Nombre de Dios, donde confirmaron el hallazgo de un hombre que presentaba varios impactos de arma de fuego, ante lo cual procedieron a acordonar el área en coordinación con personal del Ejército Mexicano.

Fiscalía Inició con las Investigaciones Correspondientes

Al lugar también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron evidencia e iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer los hechos; posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para su identificación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre personas detenidas o posibles responsables; se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades brinden mayores detalles sobre este homicidio ocurrido durante Nochebuena.

