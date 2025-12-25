Localizan a Persona Sin Vida con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado 24 de diciembre fue localizada una persona sin vida tirada sobre una calle de terracería en la colonia Plutarco Elías Calles en Ciudad Juárez, hecho que generó la movilización de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, fue un peatón que caminaba por el cruce de las calles Isla Irlanda e Isla Jamaica quien observó a una persona tirada sobre el suelo; al acercarse, notó que presentaba lesiones en la cara y la cabeza, por lo que de inmediato realizó una llamada al número de emergencias 911 para reportar el hallazgo.

El Cuerpo Presentaba Huellas de Violencia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una persona sin vida con visibles huellas de violencia, principalmente en la cabeza; posteriormente arribó personal del Ejército Mexicano para resguardar el área y evitar el paso.

Al sitio también llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron las investigaciones para esclarecer este hecho violento. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para la necropsia de ley; hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este suceso.

