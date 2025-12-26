Autoridades Alertan en Ciudad Juárez por Incremento de Estafas y Fraudes Telefónicos

Ante el incremento de estafas y engaños telefónicos, autoridades municipales y estatales, junto con integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, reiteraron el llamado a la comunidad de Ciudad Juárez para extremar precauciones y evitar caer en este tipo de fraudes, cuyo objetivo principal es la obtención de ganancias económicas.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, exhortó a la ciudadanía a no intentar cobrar supuestos premios sin antes verificar su autenticidad. Señaló que, en caso de duda, las personas pueden comunicarse al teléfono 656 582 7399, correspondiente a la Policía Cibernética, donde se brinda asesoría para confirmar si se trata de un engaño.

Premios falsos, ventas y ofertas laborales entre los fraudes más comunes

Por su parte, Erick Valdez, integrante de la Mesa de Seguridad, indicó que han aumentado las modalidades de engaño, las cuales incluyen ofertas de artículos de alta gama, premios de sorteos en los que la víctima nunca participó, supuestas ventas de vehículos, ofertas de trabajo y mensajes diseñados para generar urgencia y confusión.

Valdez subrayó que una regla básica es desconfiar cuando una oferta “es demasiado buena para ser verdad”, ya que generalmente se trata de un fraude.

Alertan por páginas clonadas en temporada vacacional

En tanto, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, advirtió sobre múltiples quejas relacionadas con reservaciones de hotel realizadas en páginas clonadas, principalmente en temporada vacacional. Explicó que las víctimas llegan a los hoteles con comprobantes de pago, pero descubren que la reservación nunca existió, al haberse hecho en un sitio falso.

Las autoridades insistieron en que la prevención es la mejor herramienta y recomendaron:

No contestar llamadas de números desconocidos.

No ingresar a links con ofertas excesivamente baratas.

Verificar que las compras o reservaciones se realicen en portales oficiales y seguros.

Desconfiar de mensajes o audios supuestamente enviados por familiares, ya que se ha detectado el uso de inteligencia artificial para generar voces falsas solicitando dinero.

Finalmente, reiteraron el llamado a denunciar y consultar cualquier situación sospechosa para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos.

