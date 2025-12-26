Incendio en Puestos de Madera Deja a un Hombre Calcinado en Ciudad Juárez

Durante la madrugada del viernes 26 de diciembre fue localizado un hombre calcinado en el interior de unos puestos de madera ubicados en el cruce de las calles Centeno y Chihuahua, en la colonia Infonavit Aeropuerto de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos puestos de madera se encontraban en un parque de la zona. Vecinos relataron haber escuchado una explosión en el lugar, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Bomberos Lograron Sofocar el Incendio

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para cordonar el área, así como una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio, que ya se estaba propagando a otros puestos a través de los árboles. Una vez controlado el siniestro, los bomberos constataron que un hombre había fallecido calcinado. Vecinos comentaron que los puestos eran habitados por dos personas en situación de calle, y que una de ellas se dedicaba a recolectar materiales eléctricos.

Podría Interesarte: Detiene SSPE a Pareja por Presunto Huachicoleo en Chihuahua

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes, que permitirán determinar si el incendio fue provocado o resultado de la acumulación de materiales eléctricos. El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Se espera que, una vez concluidas las pruebas, las autoridades den a conocer más información sobre este incendio.

Historias recomendadas: