Detienen a Presunto Responsable de Agredir a Mujer con Arma Blanca en Ciudad Juárez

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se informó que elementos adscritos a la Estación de Policía del Distrito Universidad arrestaron a un hombre identificado como Jesús Javier R. H., de 50 años, por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas en perjuicio de una mujer en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron luego de que se recibiera un llamado al número de emergencias 911 en el que se reportaba a una persona lesionada por arma blanca en el exterior de un bar ubicado en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Ramón Corona en la colonia Centro.

La Mujer Herida fue Trasladada a un Hospital

Al arribar al lugar, los agentes se percataron de que una mujer se encontraba tirada en el suelo y presentaba lesiones de consideración, aparentemente provocadas por un cuchillo, por lo que fue necesario solicitar la presencia de paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Testigos presenciales señalaron a un hombre que presentaba manchas de sangre en su ropa como el presunto responsable de agredir a la víctima luego de sostener una discusión con ella.

Ante las acusaciones, los policías municipales procedieron a la detención del hombre, a quien, tras realizarle una inspección preventiva, no se le localizó entre sus pertenencias ningún tipo de arma blanca u objeto punzocortante; sin embargo, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito antes citado.

