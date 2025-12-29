Hombre es Asesinado en el Patio de su Casa en Ciudad Juárez

Fue alrededor de las 11:56 de la noche del pasado 28 de diciembre cuando se realizó el reporte de un ataque armado en contra de un hombre al exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Tlacotepec y Norogachi, en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Llamaron por su Nombre a la Víctima Antes de Atacarla

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, dos sujetos armados arribaron al domicilio y llamaron por su nombre a la víctima para que saliera al exterior de la vivienda. Una vez que el hombre se encontraba en el patio de su casa, los agresores abrieron fuego en su contra a corta distancia, recibiendo al menos siete impactos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes procedieron a resguardar la escena del crimen, mientras que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento de evidencias balísticas e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho violento.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar la causa de muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles relacionados con este homicidio.

