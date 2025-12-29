Rescatan a Dos Secuestrados en Motel de Ciudad Juárez; Había una Banda Norteña

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre, se llevó a cabo el rescate de dos personas que se encontraban privadas de la libertad al interior de un motel ubicado en el Blvd. Óscar Flores Sánchez, casi cruce con la calle Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

Según los primeros informes, dos hombres habrían robado un vehículo con violencia y posteriormente se refugiaron en el motel, donde mantenían retenidas a dos personas originarias del sur del país. Presuntamente, las víctimas habían pagado para ser cruzadas hacia Estados Unidos; sin embargo, fueron privadas de la libertad contra su voluntad y golpeadas con el objetivo de exigir más dinero a sus familiares.

Las autoridades informaron que, al momento de la intervención, en la habitación se encontraban también dos mujeres empleadas de un bar, quienes convivían con los principales sospechosos. Asimismo, en el lugar fueron localizados seis hombres más, integrantes de un grupo de música norteña, quienes aparentemente se encontraban amenizando la habitación.

Dos de los Principales Detenidos Portaban Armas de Fuego

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de corporaciones estatales, luego de recibir un reporte por música a alto volumen proveniente de la habitación del motel. Tras la revisión del lugar, se realizó la detención de todas las personas involucradas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar el grado de participación de cada uno en los delitos de privación ilegal de la libertad y robo con violencia.

