Niño de 6 Años Pierde Tres Dedos Tras Explotarle una "Palomita" en Parral, Chihuahua

El pasado 26 de diciembre, autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer un caso ocurrido en el municipio de Parral, donde un menor de seis años de edad resultó gravemente lesionado tras la explosión de un artefacto pirotécnico, conocido como “palomita”, lo que le provocó la amputación de tres dedos de una de sus manos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos se registraron aproximadamente a las 9:30 de la mañana del pasado viernes. La madre del menor relató que se encontraba al interior de su domicilio alimentando a su hija cuando observó que su hijo tenía el artefacto en las manos.

La Palomita Explotó en la Mano del Menor

Minutos después, se escuchó una fuerte detonación, por lo que acudió de inmediato a revisar y se percató de que la palomita había explotado en la mano del menor, por lo que rápidamente pidió ayuda a su esposo para trasladar al niño a un hospital, donde personal médico notificó a las autoridades sobre el incidente.

Como parte del seguimiento al caso, agentes de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al Hospital General de Parral, donde se informó que el menor perdió el dedo medio, anular y meñique de la mano izquierda, a consecuencia de la explosión del artefacto pirotécnico.

Ante este tipo de incidentes, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación hicieron un llamado a padres de familia para evitar que menores de edad hagan uso de pirotecnia, con el objetivo de prevenir accidentes que pueden dejar consecuencias permanentes.

