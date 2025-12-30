Alertan por Frío en Chihuahua: ¿Cómo Estará el Clima Este 31 de Diciembre y 1 de Enero?

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el ambiente frío continuará en gran parte del estado de Chihuahua durante los próximos días, debido al paso del frente frío número 25 y la masa de aire ártico que lo impulsa, por lo que se mantiene el llamado a la población a extremar precauciones.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas podrían generar heladas, fuertes rachas de viento, lluvias aisladas y posible caída de nieve o aguanieve, principalmente en regiones serranas.

Para hoy martes 30 de diciembre, se esperan heladas en varias zonas de la Sierra Tarahumara, así como cielo de parcial a mayormente nublado en gran parte del territorio estatal.

Además, se pronostican vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas superiores a 25 km/h en municipios del norte, oeste, centro y sureste del estado, así como lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo y Balleza. Durante la madrugada del miércoles, no se descarta la caída de aguanieve o nieve en partes altas de la Sierra Tarahumara.

¿Cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre?

El miércoles 31 de diciembre persistirán condiciones similares, con ambiente de muy frío a frío durante la mañana, temperaturas frescas a templadas por la tarde y heladas en diversas regiones serranas.

Las rachas de viento podrían superar los 45 km/h en municipios del oeste y centro como Carichí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Riva Palacio y Majalca, en el municipio de Chihuahua. En otras regiones del noroeste, suroeste, centro y sur, las ráfagas superarían los 35 km/h.

También se prevén precipitaciones aisladas en municipios del norte, noroeste y la sierra, con posible aguanieve en Bocoyna, Guachochi y Balleza (El Vergel) durante la madrugada del jueves.

Pronóstico para el 1 de enero de 2026

Para el jueves 1 de enero de 2026, continuarán las temperaturas muy frías en la zona serrana, con heladas en varias regiones y cielo parcialmente nublado en el estado.

Se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con ráfagas superiores a 45 km/h en municipios del norte, noroeste y centro. Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachic, Ocampo, Guadalupe y Calvo, así como El Vergel, con posible caída de aguanieve durante la madrugada del viernes.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante estas condiciones, la CEPC exhortó a la ciudadanía a:

Abrigarse adecuadamente.

Utilizar ropa térmica por capas.

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Asimismo, se pidió conducir con precaución, debido a la posible presencia de bancos de niebla, pavimento resbaladizo o hielo en carreteras, principalmente en zonas serranas y tramos de alta velocidad.

