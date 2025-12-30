Muere Francisco Barrio Terrazas, Exgobernador de Chihuahua, a los 75 Años

Durante la mañana de este martes 30 de diciembre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento, a los 75 años de edad, de Francisco Barrio Terrazas, exalcalde de Ciudad Juárez y exgobernador de Chihuahua. La noticia fue difundida a través de redes sociales por el exalcalde juarense Ramón Galindo.

De acuerdo con la información compartida, el exfuncionario se encontraba delicado de salud o debido a complicaciones cardiacas, situación por la cual había sido trasladado a un hospital en Houston, Texas, donde posteriormente se informó de su fallecimiento a causa de una afección pulmonar.

Tras darse a conocer el deceso, el Partido Acción Nacional expresó sus condolencias a través de sus canales oficiales y redes sociales, donde lamentó la pérdida del expolítico chihuahuense y lo reconoció como un militante distinguido dentro del partido.

¿Quién Fue Francisco Barrio Terrazas?

Francisco nació el 25 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Inició su trayectoria política como presidente municipal de Ciudad Juárez durante el periodo de 1983 a 1986, convirtiéndose en el primer candidato de oposición en obtener dicho cargo. Posteriormente, fue electo gobernador del estado de Chihuahua, cargo que desempeñó de 1992 a 1998, periodo en el que impulsó políticas de modernización administrativa y desarrollo económico, además de destacar por su lucha contra la corrupción.

Más adelante, se desempeñó como embajador de México en Canadá en el año 2009, nombramiento realizado durante el gobierno del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Finalmente, fue coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y distinguido militante de Acción Nacional.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor.



🕊️ Descanse en paz. pic.twitter.com/prK0vJ61Be — Acción Nacional (@AccionNacional) December 30, 2025

Historias recomendadas: