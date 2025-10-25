Asesinan a Menor de 14 años y Hieren a una Mujer Durante Ataque Armado en Culiacán

Una menor de 14 años identificada con las iniciales F. G. fue asesinada y una mujer de aproximadamente 40 años, identificada como Silvia Janet, resultó herida durante un ataque armado ocurrido la mañana de hoy sábado 25 de octubre, en el fraccionamiento Santa Rocío, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El hecho se registró poco después de las 11 de la mañana, cuando hombres armados llegaron al domicilio ubicado sobre la calle Monte Gilbao, entre Desierto de Zin y Monte Gerisim, donde dispararon contra las víctimas con armas de grueso calibre.

Autoridades investigan el crimen

Tras el ataque, la menor murió en el lugar, mientras que la mujer, presuntamente abuela de la víctima, fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a un hospital, donde recibe atención médica.

Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Marina y personal de la Fiscalía General del Estado arribaron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo y del traslado al anfiteatro, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

