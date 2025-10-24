Cambios en Gabinete del Gobierno de Sinaloa: ¿Quiénes son los Nuevos Titulares?
N+
Este viernes 24 de octubre se realizaron cambios en el gabinete estatal, donde tres nuevos titulares tomaron protesta en distintas dependencias del gobierno de Sinaloa.
COMPARTE:
Este viernes 24 de octubre se realizaron ajustes en el gabinete estatal, con la toma de protesta de tres nuevos titulares que se incorporan a distintas dependencias del Gobierno de Sinaloa.
Yeraldine Bonilla Valverde asumió la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Economía, relevando a Ricardo Velarde Cárdenas.
Previo a estos nombramientos, el gobernador Rubén Rocha Moya informó el pasado jueves 23 de octubre, a través de sus redes sociales que había recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía.
En su mensaje, reconoció “su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea”, así como su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán.
Nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable
En remplazo de María Inés Pérez Corral, el mandatario estatal nombró a Omar Alejandro López Campos como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
Estos relevos en el gabinete se dan en un contexto de tensión y violencia en diversas zonas del estado, así como tras la reciente visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien sostuvo reuniones con autoridades estatales y municipales para coordinar estrategias en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.
Durante la ceremonia de toma de protesta, el gobernador exhortó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus funciones con compromiso y dedicación, subrayando que el principal objetivo de su administración es continuar generando bienestar para la sociedad sinaloense.
N+
Historias recomendadas:
-
Renuncia Funcionario de Sinaloa: Es Dueño de Restaurante Donde Desapareció Joven, en Mazatlán
-
Violencia en Sinaloa: 18 Detenidos y Decomiso de Droga por Enfrentamiento en Culiacán y Navolato
-
Localizan a Dos Abuelitas Sin Vida en Ahome, Sinaloa; Una de Ellas Con Signos de Violencia
JGMR