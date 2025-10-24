Inicio Sinaloa Cambios en Gabinete del Gobierno de Sinaloa: ¿Quiénes son los Nuevos Titulares?

Cambios en Gabinete del Gobierno de Sinaloa: ¿Quiénes son los Nuevos Titulares?

|

N+

-

Este viernes 24 de octubre se realizaron cambios en el gabinete estatal, donde tres nuevos titulares tomaron protesta en distintas dependencias del gobierno de Sinaloa.

Cambios en Gabinete del Gobierno de Sinaloa: ¿Quienes son los Nuevos Titulares?

Cambios en Gabinete del Gobierno de Sinaloa: ¿Quienes son los Nuevos Titulares?. Foto: Gobierno de Sinaloa

COMPARTE:

Este viernes 24 de octubre se realizaron ajustes en el gabinete estatal, con la toma de protesta de tres nuevos titulares que se incorporan a distintas dependencias del Gobierno de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla Valverde asumió la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Economía, relevando a Ricardo Velarde Cárdenas.

Previo a estos nombramientos, el gobernador Rubén Rocha Moya informó el pasado jueves 23 de octubre, a través de sus redes sociales que había recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía. 

En su mensaje, reconoció “su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea”, así como su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán.

Nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable 

En remplazo de María Inés Pérez Corral, el mandatario estatal nombró a Omar Alejandro López Campos como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. 

Estos relevos en el gabinete se dan en un contexto de tensión y violencia en diversas zonas del estado, así como tras la reciente visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien sostuvo reuniones con autoridades estatales y municipales para coordinar estrategias en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.

Durante la ceremonia de toma de protesta, el gobernador exhortó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus funciones con compromiso y dedicación, subrayando que el principal objetivo de su administración es continuar generando bienestar para la sociedad sinaloense.

 

N+

 

Historias recomendadas:

JGMR

Sociedad
Inicio Sinaloa Cambios en gabinete de rocha quienes son los nuevos titulares de gobierno economía y sebides