Así Fue la Evacuación por Desbordamiento del Río en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

La creciente de los ríos Casas Grandes y Palanganas provocó afectaciones en la zona de Nuevo Casas Grandes. En la colonia Buena Fe, el río se desbordó y fue necesario evacuar todo el sector; sin embargo, algunas personas no acataron las recomendaciones de las autoridades y quedaron atrapadas en sus viviendas.

Cristian Ontiveros Dórame, director de Protección Civil de Nuevo Casas Grandes, informó que se logró rescatar a seis personas y tres mascotas. Una de las personas presentaba fractura de cadera, lo que complicó su traslado desde el domicilio hasta un hospital.

Hasta el momento llevamos seis personas, también tres mascotas, dos perritos y un ganso; ya no hay personas aquí en riesgo, no se encuentran en su domicilio. La última femenina rescatada, pues tiene fractura de cadera; es un poquito más complicado, pues su rescate.

Habitantes Relatan Cómo la Corriente Alcanzó sus Viviendas

Por su parte, Rey Mena, habitante de la colonia Buena Fe, relató que alrededor de las dos de la mañana la creciente del río los alcanzó y el agua comenzó a inundar las viviendas, sin darles oportunidad de sacar sus pertenencias.

Entró a las casas porque estas compuertas muy cerradas no tienen desahogo, pues por eso que el agua está por arriba del bordo y por abajo del río sí entró, pero más calmadito.

El director de Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse alerta, ya que aún existe la posibilidad de que continúen las lluvias en los próximos días. También informó que se habilitaron tres albergues temporales para quienes necesiten un lugar donde permanecer mientras pueden regresar a sus viviendas. Además, se solicitó apoyo a otras direcciones de Protección Civil del estado para el envío de colchonetas y suministros.

Reubicarán 60 Viviendas en Casa Grandes, Chihuahua, Tras Desbordamiento del Río

