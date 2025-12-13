Ataque Armado Deja Dos Personas Sin Vida y Una Mujer Lesionada en Ciudad Juárez

Un ataque armado al interior de una vivienda dejó como saldo dos personas sin vida y una mujer lesionada, además de una menor de edad ilesa, en hechos registrados en el fraccionamiento Oasis Oriente, al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Estonia y Bulgaria, donde se encontraban dos mujeres y un hombre cuando sujetos armados ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones contra los presentes.

Tras la agresión, un hombre y una mujer perdieron la vida en el lugar, mientras que otra mujer resultó herida por proyectil de arma de fuego. La lesionada fue auxiliada y trasladada a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Durante el ataque se encontraba también una menor de tan solo seis años de edad, quien no resultó lesionada. De acuerdo con los primeros reportes, la niña fue resguardada por vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Autoridades aseguran la escena e inician investigación

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recabaron información en el sitio, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el traslado de los cuerpos para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta agresión armada.

