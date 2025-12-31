Conductor Ebrio Provoca Accidente Vial en Ciudad Juárez y Deja Tres Lesionados

Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente vial que dejó como saldo tres personas lesionadas durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la avenida Tecnológico en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Asesinan a Familia Dentro de Tienda de Abarrotes en Ciudad Juárez. Uno Era Menor de Edad

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de un vehículo color gris circulaba de norte a sur sobre la avenida mencionada cuando, al llegar al puente conocido como el Trébol, perdió el control de la unidad, impactándose contra un muro de contención.

El choque provocó que el automóvil cayera por un costado del puente, quedando el muro de contención incrustado en la parte izquierda del vehículo, lo que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia.

Conductor fue Trasladado en Calidad de Detenido

Al lugar arribó una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores para liberar a las personas que se encontraban atrapadas en el interior del automóvil, mientras que paramédicos de Rescate brindaron los primeros auxilios a los tripulantes.

Según el reporte de los agentes de Seguridad Vial, el conductor del automóvil se encontraba en estado grave, por lo que fue trasladado a un hospital en calidad de detenido para recibir atención médica, mientras que los otros dos lesionados, un hombre y una mujer, solo presentaron heridas leves, por lo que no fue necesario su traslado.



Bomberos y Paramédicos Acudieron al Lugar del Accidente | Foto: N+

Historias recomendadas: