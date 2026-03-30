Conductor Huye Tras Chocar Contra al Menos 15 Árboles y un Poste en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 29 de marzo se registró un accidente vial en el que el conductor de una camioneta se dio a la fuga tras chocar contra varios árboles y un poste de telecomunicaciones en la colonia Praderas de los Oasis, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por testigos, una camioneta de color blanco circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Oasis de Mongolia y, poco antes de llegar al cruce con la calle Oasis de Camerún, se impactó contra un poste de madera y al menos 15 árboles plantados por vecinos del sector.

El Conductor Responsable Huyó del Lugar

Tras el accidente, no acudió ninguna corporación de seguridad para realizar el peritaje correspondiente; sin embargo, la empresa de telecomunicaciones sí se presentó para realizar la reparación del poste caído.

En cuanto al conductor, este huyó del lugar junto con el vehículo. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este accidente, aunque se espera que las cámaras de vigilancia en la zona ayuden a localizar al responsable.

Ante estos hechos, habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que instalen al menos dos reductores de velocidad y así evitar más percances en la zona.

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