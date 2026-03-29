Dictan Prisión Preventiva a Hombre por Agredir a sus Tres Hijos en Ciudad Juárez

Un hombre identificado como David G. C. fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Allí se le acreditó ante un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos por su posible participación en el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de sus tres hijos biológicos.

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De acuerdo con la información oficial brindada por las autoridades, el imputado fue detenido por elementos de la Policía Municipal el pasado viernes 20 de marzo, en el término de la flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas.

Agredió a Tres de Sus Hijos en su Domicilio

Según los datos proporcionados, David G. C. presuntamente agredió física y psicológicamente a sus tres hijos, de 7, 10 y 14 años de edad, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Independencia, en Ciudad Juárez.

Tras su detención y con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control resolvió que el imputado enfrentara el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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