Corte de Agua en Ciudad Juárez: Lista de Colonias Afectadas el 24 de Septiembre 2025

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que diversas colonias de Ciudad Juárez se quedarán sin servicio de agua potable este miércoles 24 de septiembre, debido a labores de conexión de un nuevo fraccionamiento a la red general.

La descentralizada pidió a los habitantes de los sectores afectados tomar las debidas precauciones, almacenando agua con anticipación y evitando desperdicios durante la interrupción del servicio.

Te podría interesar: Aseguran Más de 3 Mil Litros de Combustible Ilegal en Ciudad Juárez

¿Cuáles colonias de Ciudada Juárez no tendrán agua es 24 de septiembre?

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, tiempo en el que se suspenderá el suministro en colonias como:

Ankara

Aria Residencial

Arboreal

Belisa Residencial

Ejido Salvárcar

Ejido Zaragoza

La Gavia

Partido Senecú

Salvárcar

Y zonas aledañas

Además, la JMAS hizo un llamado a los conductores, ya que las maniobras se estarán realizando en el cruce de Camino Viejo a Zaragoza y calle M. Quiñones, lo que podría generar tráfico en la zona.

Vecinos de Privadas del Sur en Chihuahua Sin Apoyos Tras Lluvias de Verano

Historias recomendadas: