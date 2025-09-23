Inicio Chihuahua Corte de Agua en Ciudad Juárez: Lista de Colonias Afectadas el 24 de Septiembre 2025

Corte de Agua en Ciudad Juárez: Lista de Colonias Afectadas el 24 de Septiembre 2025

Consulta la lista completa de colonias de Ciudad Juárez que se quedarán sin agua el 24 de septiembre de 2025.

Corte de Agua en Ciudad Juárez: Lista de Colonias Afectadas el 24 de Septiembre 2025

Varias colonias de Ciudad Juárez se quedarán sin agua este miércoles por trabajos de JMAS. Foto ilustrativa: Pixabay

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que diversas colonias de Ciudad Juárez se quedarán sin servicio de agua potable este miércoles 24 de septiembre, debido a labores de conexión de un nuevo fraccionamiento a la red general.

La descentralizada pidió a los habitantes de los sectores afectados tomar las debidas precauciones, almacenando agua con anticipación y evitando desperdicios durante la interrupción del servicio.

¿Cuáles colonias de Ciudada Juárez no tendrán agua es 24 de septiembre?

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, tiempo en el que se suspenderá el suministro en colonias como:

  • Ankara
  • Aria Residencial
  • Arboreal
  • Belisa Residencial
  • Ejido Salvárcar
  • Ejido Zaragoza
  • La Gavia
  • Partido Senecú
  • Salvárcar
  • Y zonas aledañas

Además, la JMAS hizo un llamado a los conductores, ya que las maniobras se estarán realizando en el cruce de Camino Viejo a Zaragoza y calle M. Quiñones, lo que podría generar tráfico en la zona.

