Cuatro Caballos Escapan de Tráila en Avenida Tecnológico de Ciudad Juárez

Cuatro caballos protagonizaron un inusual incidente luego de escapar de una tráila que los transportaba mientras circulaba sobre la avenida Tecnológico, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho ocurrió a la altura de la curva de San Lorenzo, donde, al momento de que el conductor redujo la velocidad, la unidad se abrió y permitió que los animales salieran caminando por una de las avenidas principales de la ciudad.

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Tras quedar sueltos, los caballos avanzaron en sentido de sur a norte por el carril confinado del sistema JuárezBus, generando sorpresa entre automovilistas y peatones, los cuatro equinos fueron captados en videos y fotografías.

Logran capturarlos sin que se registraran accidentes

Los animales continuaron su trayecto hasta el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles, donde finalmente sus dueños lograron capturarlos y ponerlos bajo resguardo.

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A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas ni accidentes derivados de este incidente.

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