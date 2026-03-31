Hombre Resulta Lesionado por Disparos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La madrugada de este martes 31 de marzo se reportó al número de emergencias 911 a un hombre lesionado por impactos de arma de fuego en la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron habitantes del sector quienes reportaron haber escuchado disparos y posteriormente localizar a su vecino tirado y sangrando en el cruce de las calles Bahía Blanca y Tierra de Fuego, en la colonia mencionada.

Autoridades Resguardan la Zona y Trasladan al Lesionado

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes atendieron el llamado y confirmaron que se trataba de un hombre con una herida de bala en el costado izquierdo. En coordinación con agentes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, se informó que la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre lesionado ni el motivo del ataque. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, las autoridades brinden más información sobre la víctima, así como de los presuntos responsables.

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