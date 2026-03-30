Evacúan Fraccionamiento en Ciudad Juárez por Fuga de Gas Subterránea

Vecinos del fraccionamiento Jardines Residencial, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron evacuados la tarde de este lunes 30 de marzo, tras registrarse una fuga de gas subterránea en la zona.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Rancho Mesteñas y Rancho El Retiro, donde trabajadores que realizaban obras para un nuevo fraccionamiento dañaron una línea de gas que pasaba por el lugar.

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La fuga generó la movilización de cuerpos de emergencia, ante el riesgo que representaba para los habitantes del sector.

Controlan fuga y descartan riesgos mayores

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, así como personal de la compañía gasera, quienes lograron controlar la fuga y asegurar el área.

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Una vez atendida la situación, las autoridades se retiraron del lugar sin que se reportaran personas lesionadas.

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