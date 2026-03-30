Detienen a Guardia de Agencia Automotriz con Vehículo Robado en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a José Antonio L. R., de 42 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de daños, posesión de vehículo con reporte de robo o lo que resulte.

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Los hechos ocurrieron luego de que agentes municipales recibieran un reporte al número de emergencia 911, donde se informaba sobre un caso de allanamiento en una notaría pública ubicada en el cruce de la Av. 16 de Septiembre y República de Chile, en la colonia Partido Iglesias en Ciudad Juárez.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con el quejoso, quien les manifestó haber visto a través de las cámaras de seguridad a un sujeto que ingresó al establecimiento, ocasionando diversos daños en el interior, al que logró retener con apoyo de un vecino.

Detectan Vehículo con Reporte de Robo

El hombre señalado como responsable estaba siendo detenido por los agentes cuando, a través de la radiofrecuencia, recibieron el reporte del robo de un vehículo negro modelo 2026, de una agencia automotriz ubicada sobre la Av. Paseo Triunfo de la República, en la colonia Partido Escobedo, el cual se encontraba en posesión del ahora detenido.

Al preguntarle al hombre sobre el vehículo, este señaló que tenía autorización para sacarlo, ya que labora en el lugar como guardia de seguridad y había recibido la indicación de retirarlo de la agencia; sin embargo, tras una revisión, los agentes se percataron de que el vehículo contaba con reporte telefónico de robo del 29 de marzo de 2026, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

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