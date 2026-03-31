Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Carlos Castillo Peraza en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 30 de marzo se registró un ataque armado contra un hombre en el cruce de las calles Rafael Montoya Martínez y Soneto 154, en la colonia Carlos Castillo Peraza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes marcaron al número de emergencias 911 para reportar que había un hombre tirado en la vía pública, aparentemente lesionado por impactos de arma de fuego.

Confirman Fallecimiento del Hombre en el Lugar

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre con heridas de bala. En coordinación con personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al sitio; sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en el homicidio número 63 del mes de marzo.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de evidencias, donde se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se pueda determinar tanto su identidad como la de los presuntos responsables, de quienes hasta ahora no se tienen datos.

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