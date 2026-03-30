Acusan a Agente de la Patrulla Fronteriza por Presuntamente Asfixiar a Detenido en Nuevo México

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el condado de Doña Ana, Nuevo México, fue acusado por un jurado federal tras presuntamente asfixiar a un detenido y posteriormente intentar encubrir los hechos.

De acuerdo con registros judiciales, el incidente ocurrió el 22 de mayo de 2023, cuando el agente identificado como Eduardo "N", de 40 años, presuntamente habría estrangulado a un detenido que se encontraba esposado.

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Las investigaciones señalan que, tras el hecho, el agente presuntamente ocultó una grabación de su cámara corporal en un periodo comprendido entre el día del incidente y el 12 de junio del mismo año.

Enfrenta cargos federales; seguirá proceso en libertad

El agente fue acusado en un tribunal federal por privación de derechos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Actualmente, Eduardo "N" permanece en libertad bajo condiciones mientras se lleva a cabo el proceso judicial, cuyo juicio aún no ha sido programado. Las autoridades continúan con el seguimiento del caso conforme a las leyes federales.

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