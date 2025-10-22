Dejan en Prisión Preventiva a Dueña de Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez

La dueña de la funeraria Del Carmen, en Ciudad Juárez, Chihuahua, identificada como Nancy Ivette A. A., fue imputada y enviada a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como fraude, así lo informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación ante el juez, señalando que la mujer presuntamente ocultó el cadáver de un masculino desde el 25 de mayo de 2025, el cual a la fecha sigue sin ser localizado.

Nancy Ivette A. A. permanecerá en prisión preventiva durante 12 meses

De acuerdo con la investigación, la imputada habría recibido 14 mil pesos por un servicio funerario y de cremación que nunca se realizó, simulando la entrega de las cenizas. La detención de Nancy Ivette A. A. se llevó a cabo el pasado martes 21 de octubre en la intersección de las avenidas 16 de Septiembre y Ramón Corona, en la colonia Centro de Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos ordenó que la mujer permanezca en prisión preventiva durante 12 meses, mientras se resuelve su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso, programada para el lunes 27 de octubre a las 11:00 horas.

