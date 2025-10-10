Alejandro Fernández Explica Por Qué No Cantó ‘Mátalas’ en Ciudad Juárez Durante 15 Años

Este jueves 9 de octubre, Alejandro Fernández se presentó en Ciudad Juárez como parte de los festejos por el 52 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con su gira De Rey a Rey, en homenaje a su padre Vicente Fernández, a quien destacó como “muy querido en Chihuahua”.

Las puertas del Estadio Olímpico Benito Juárez se abrieron a las 6:00 de la tarde; sin embargo, desde minutos antes cientos de juarenses ya hacían fila para ingresar y disfrutar del concierto. El evento inició con la presentación del Mariachi Universitario “Canto a Mi Tierra” de la UACJ, integrado por estudiantes de la institución.

A las 9:35 de la noche, “El Potrillo” salió al escenario interpretando uno de los temas más emblemáticos de su padre: “No me sé rajar”, poniendo a cantar y bailar a todo el recinto. Durante su show también rindió tributo a grandes artistas del regional mexicano como Joan Sebastian y José Alfredo Jiménez.

El cantante jalisciense interpretó desde sus primeros éxitos hasta sus más recientes colaboraciones con Carín León y Grupo Firme. Entre ellas, destacó la interpretación de la polémica canción “Mátalas”, que, según explicó, no había cantado en Juárez por más de 15 años debido a la sensibilidad que genera su letra en el contexto actual de violencia de género.

Desgraciadamente tiene una palabra que pega, es fuerte y bueno, pues… ahí me perdonan. Siempre dije que la iba a cantar al final; por si alguien no quería escucharla, se podía ir. Tengo más de 15 años sin cantarla aquí, expresó ante el público.

El artista enfatizó que la canción es “una metáfora de amor” y no un mensaje de violencia, lo que no impidió que cientos de asistentes la corearan de principio a fin.

Alejandro Fernández Felicita a la UACJ por su Aniversario

Durante su presentación, Alejandro Fernández felicitó a la UACJ por su aniversario y reconoció la noble causa que se llevó a cabo en este evento: un intercambio de juguetes por boletos de acceso, los cuales serán donados a niñas y niños que más lo necesitan en Navidad.

