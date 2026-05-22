Detienen a Presunto Responsable de Disparar a Padre e Hija en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre la detención del presunto responsable del ataque armado registrado contra un padre y su hija en el cruce de las avenidas Valentín Fuentes y Simona Barba, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas permanecen hospitalizadas y su estado de salud continúa siendo reportado como grave tras la agresión ocurrida recientemente.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dio a conocer que mediante el análisis de cámaras del sistema Juárez Vigilante se logró ubicar y detener a Héctor Zenón "N", de 33 años de edad, señalado como probable responsable del ataque.

Ataque Armado Deja a Padre e Hija Graves Tras Salir de una Escuela en Ciudad Juárez

Según las primeras investigaciones, la agresión habría derivado de un conflicto sentimental relacionado con la pareja del detenido.

Ataque en Ciudad Juárez habría ocurrido por un conflicto de celos

Las primeras versiones apuntan a que el móvil del ataque estaría relacionado con celos, ya que presuntamente la pareja sentimental del detenido era maestra de la hija del hombre lesionado.

Tras reunir información y evidencia videográfica, agentes municipales lograron identificar el vehículo y los movimientos del presunto agresor, lo que permitió concretar su captura.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el avance médico de las víctimas, quienes permanecen internadas recibiendo atención especializada.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar la situación legal del detenido por esta agresión armada ocurrida en Ciudad Juárez.

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