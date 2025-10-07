Hallan Cuerpo en el Río Bravo; Estaba del Lado de El Paso, Texas

La mañana de este 7 de octubre de 2025 fue localizada una persona sin vida en el cauce del Río Bravo, del lado estadounidense, a la altura del punto número 16 del muro fronterizo, que se encuentra sobre el Blvd. Juan Pablo II, cerca de la calle Moctezuma, en Ciudad Juárez.

Autoridades de Ambos Lados de la Frontera Resguardan la zona

En el lugar se pueden observar elementos de diferentes corporaciones estadounidenses, entre ellas la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y agentes investigadores de la policía local de El Paso, Texas, quienes ya se encuentran resguardando la zona. Del lado mexicano, personal del Ejército Mexicano mantiene vigilancia del área.

El cuerpo se encontraba cubierto con una sábana, y hasta el momento se desconoce si se trata de un hombre o una mujer. Se espera que las autoridades texanas concluyan sus investigaciones para poder identificar a la persona, mientras que las causas de la muerte aún no han sido determinadas.

Información en desarrollo.

