Hallan Tres Asesinados en la Carretera Chihuahua-Aldama; Suman 16 Homicidios en Mayo 2026

Tres hombres asesinados fueron localizados la mañana de este sábado 23 de mayo en un terreno baldío ubicado a unos 500 metros del entronque entre el Libramiento Oriente y la carretera Chihuahua-Aldama.

El hallazgo generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad luego de que ciudadanos reportaran la presencia de los cuerpos junto a un mezquite en una zona despoblada.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas presentaban visibles huellas de violencia, signos de tortura e impactos de arma de fuego. Además, autoridades localizaron en uno de los cuerpos un cuchillo clavado.

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Hasta el momento, las tres víctimas no han sido identificadas oficialmente, aunque de manera preliminar se informó que tendrían entre 30 y 35 años de edad.

Ejército y Policía Estatal resguardaron la zona en Chihuahua

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir el trabajo de personal ministerial y peritos en criminalística.

Agentes de investigación realizaron el levantamiento de evidencia en la escena, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley e iniciar los procesos de identificación.

Con este hecho, suman ya 16 homicidios dolosos registrados en el municipio de Chihuahua durante el mes de mayo, de acuerdo con cifras de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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