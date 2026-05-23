Protestan en Fiscalía de Ciudad Juárez para Exigir Avances en Caso del Crematorio Plenitud

Integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez para exigir avances en la investigación relacionada con el crematorio Plenitud.

Durante la protesta, los participantes colocaron mensajes y consignas dirigidas a las autoridades estatales como parte de una acción de denuncia pública para visibilizar su exigencia de respuestas.

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La manifestación se desarrolló en el exterior del edificio de la Fiscalía, donde familiares y activistas reiteraron que continúan esperando información concreta sobre el avance de las investigaciones. Como parte de la protesta, los asistentes pegaron hojas o carteles sobre paredes.

Exigen verdad y justicia por caso del crematorio Plenitud

Los mensajes colocados durante la manifestación estuvieron enfocados en exigir verdad, justicia y mayor atención por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

El colectivo señaló que las familias afectadas continúan a la espera de resultados claros y acciones concretas relacionadas con el caso del crematorio Plenitud.

Además, insistieron en que mantendrán las manifestaciones y actividades públicas hasta obtener respuestas oficiales sobre las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional sobre los señalamientos realizados durante la protesta efectuada en Ciudad Juárez.

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