Incendio en Villa Residencial del Real Deja Cuatro Personas Lesionadas en Ciudad Juárez

Un incendio registrado al interior de una vivienda dejó como saldo cuatro personas lesionadas por quemaduras, entre ellas una mujer de 22 años, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, en Ciudad Juárez.

El siniestro se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Burgos y Divisadero Barrancas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban al interior del inmueble cuando ocurrió el incidente.

Según la información recabada en el lugar, una motocicleta fue ingresada a la vivienda y, al caer accidentalmente, comenzó a derramar combustible cerca de una chimenea encendida. Esta situación provocó que el fuego se propagara rápidamente, alcanzando distintas áreas del domicilio hasta consumirlo prácticamente en su totalidad.

Vecinos del sector, al percatarse de la magnitud del incendio, intentaron sofocar las llamas con botes de agua, mientras se realizaba el llamado de emergencia al 911 para solicitar la intervención de los cuerpos de rescate.

Bomberos y paramédicos atendieron a los lesionados

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras varios minutos de maniobras. Posteriormente, paramédicos de Rescate Municipal y URGE brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas.

Tres hombres presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, pese a la gravedad de algunas lesiones, se negaron a ser trasladados a una clínica para recibir atención médica especializada.

En contraste, una mujer de 22 años, quien sufrió quemaduras en rostro, brazos y piernas, sí fue trasladada a un hospital a bordo de una ambulancia de Rescate Municipal, donde quedó bajo observación médica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de combustibles y fuego dentro de viviendas, especialmente durante la temporada invernal.

