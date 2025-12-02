Invitan a Disfrutar la Villa Navideña “Navidad a lo Mexa” en Ciudad Juárez

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a visitar la Villa Navideña, instalada en el parque del DIF Municipal. El evento se llevará a cabo del próximo domingo 7 de diciembre al 6 de enero, en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Ana Paula Martínez García, coordinadora de Comunicación del DIF Municipal, informó que este año la Villa Navideña llevará por nombre “Navidad a lo Mexa” y contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia. Indicó que diariamente se presentarán shows infantiles a partir de las 6:00 de la tarde y obras navideñas musicales a partir de las 7:00 de la tarde.

Los atractivos serán shows infantiles diarios a partir de las 6:00 de la tarde, a las 7:00 obras navideñas musicales, la tradicional pista de hielo, un recorrido temático inspirado en el tren Chihuahua al Pacífico (Chepe), así como un árbol navideño inspirado en el estado de Chihuahua, en México y en Ciudad Juárez; también se contará con elementos gigantes para fotos y ambientación temática.

Villa Navideña Busca Unir a las Familias Juarenses

Por su parte, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, destacó que la Villa Navideña ha sido un éxito en años anteriores y que el objetivo principal es acercar espacios gratuitos donde las familias juarenses puedan disfrutar de las celebraciones decembrinas.

