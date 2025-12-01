Comienza el Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua
Inició el registro para los apoyos de Bienestar en Chihuahua; te contamos cuándo debes acudir y qué documentos necesitas.
Este lunes 1 de diciembre se dio a conocer el calendario oficial de registro para los programas de apoyo del Bienestar del Gobierno Federal, entre ellos Mujeres con Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores.
El registro se realizará del 1 al 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada solicitante.
¿Como tramitar la Pensión Mujeres con Bienestar?
El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mexicanas de 18 a 64 años, con el objetivo de brindar un apoyo económico que contribuya a cubrir necesidades básicas. El apoyo consiste en 2,500 pesos bimestrales, sujeto a disponibilidad presupuestal.
Las interesadas deberán presentar copia de los siguientes documentos:
Acta de nacimiento
CURP (impresión reciente)
Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).
Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)
Dos números de teléfono de contacto.
¿Como tramitar la Pensión de adultos mayores?
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar acceso a la protección social.
Las personas solicitantes deberán presentar:
Acta de nacimiento
CURP (impresión reciente)
Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).
Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)
Dos números de teléfono de contacto.
Credencial del INAPAM
📢¡INICIAN REGISTROS! Del 1 al 13 de diciembre se incorporarán a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y mujeres de 60 a 64 años. 👴🏻🧓🏼— Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 1, 2025
✅ Se atenderá en los módulos de lunes a viernes, según la letra inicial del primer apellido.
Checa los requisitos: pic.twitter.com/EiaMcUKOUg
Módulos de registro en Chihuahua y Ciudad Juárez
El trámite podrá realizarse en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes puntos, o bien pueden consultar su módulo en la página oficial del Bienestar.
Chihuahua
- Centro Integrador ubicado en Avenida Ocampo 3077, Zona Centro, CP 31000.
Ciudad Juárez
- Centro Integrador ubicado en Blvd. Óscar Flores Sánchez 2050, Interior A39, colonia Partido Iglesias, CP 32528.
- Parque ubicado en Calle Palacio de Mitla y Monte Albán, Fraccionamiento Torres del Sur, CP 32575.
