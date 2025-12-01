Comienza el Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua

Este lunes 1 de diciembre se dio a conocer el calendario oficial de registro para los programas de apoyo del Bienestar del Gobierno Federal, entre ellos Mujeres con Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores.

El registro se realizará del 1 al 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada solicitante.

¿Como tramitar la Pensión Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mexicanas de 18 a 64 años, con el objetivo de brindar un apoyo económico que contribuya a cubrir necesidades básicas. El apoyo consiste en 2,500 pesos bimestrales, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Las interesadas deberán presentar copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

Dos números de teléfono de contacto.

¿Como tramitar la Pensión de adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar acceso a la protección social.

Las personas solicitantes deberán presentar:

Acta de nacimiento

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

Dos números de teléfono de contacto.

Credencial del INAPAM 📢¡INICIAN REGISTROS! Del 1 al 13 de diciembre se incorporarán a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y mujeres de 60 a 64 años. 👴🏻🧓🏼



✅ Se atenderá en los módulos de lunes a viernes, según la letra inicial del primer apellido.



Checa los requisitos: pic.twitter.com/EiaMcUKOUg — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 1, 2025

Módulos de registro en Chihuahua y Ciudad Juárez

El trámite podrá realizarse en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes puntos, o bien pueden consultar su módulo en la página oficial del Bienestar.

Chihuahua

Centro Integrador ubicado en Avenida Ocampo 3077, Zona Centro, CP 31000.

Ciudad Juárez

Centro Integrador ubicado en Blvd. Óscar Flores Sánchez 2050, Interior A39 , colonia Partido Iglesias, CP 32528 .

, colonia Partido Iglesias, . Parque ubicado en Calle Palacio de Mitla y Monte Albán, Fraccionamiento Torres del Sur, CP 32575.

