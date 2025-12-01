Inicio Chihuahua Comienza el Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua

Comienza el Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua

|

N+

-

Inició el registro para los apoyos de Bienestar en Chihuahua; te contamos cuándo debes acudir y qué documentos necesitas.

Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua | Foto: Pexels

Registro Para Mujeres con Bienestar y Pensión de Adultos Mayores en Chihuahua | Foto: Pexels

COMPARTE:

Este lunes 1 de diciembre se dio a conocer el calendario oficial de registro para los programas de apoyo del Bienestar del Gobierno Federal, entre ellos Mujeres con Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores.
El registro se realizará del 1 al 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada solicitante.

¿Como tramitar la Pensión Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mexicanas de 18 a 64 años, con el objetivo de brindar un apoyo económico que contribuya a cubrir necesidades básicas. El apoyo consiste en 2,500 pesos bimestrales, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Las interesadas deberán presentar copia de los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento

  • CURP (impresión reciente)

  • Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).

  • Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

  • Dos números de teléfono de contacto.

 

¿Como tramitar la Pensión de adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar acceso a la protección social.

Las personas solicitantes deberán presentar:

  • Acta de nacimiento

  • CURP (impresión reciente)

  • Comprobante de domicilio (agua, luz, gas o predial, no mayor a 6 meses).

  • Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

  • Dos números de teléfono de contacto.

  • Credencial del INAPAM

 

Módulos de registro en Chihuahua y Ciudad Juárez

El trámite podrá realizarse en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes puntos, o bien pueden consultar su módulo en la página oficial del Bienestar.

Chihuahua

  • Centro Integrador ubicado en Avenida Ocampo 3077, Zona Centro, CP 31000.

Ciudad Juárez

  • Centro Integrador ubicado en Blvd. Óscar Flores Sánchez 2050, Interior A39, colonia Partido Iglesias, CP 32528.
  • Parque ubicado en Calle Palacio de Mitla y Monte Albán, Fraccionamiento Torres del Sur, CP 32575.

Historias recomendadas:

Pensión BienestarMujeres con Bienestar 2025
Inicio Chihuahua Registro abierto programas mujeres bienestar pension adultos mayores chihuahua diciembre 2025