Suman 150 Cuerpos Identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado informó que el pasado 26 de noviembre fueron enviadas 110 muestras de los cuerpos recuperados en el crematorio Plenitud al Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), como parte del proceso para obtener perfiles genéticos que permitan acelerar su identificación. Actualmente, la cifra de los cuerpos identificados son de 150, de los cuales 139 ya fueron entregados a sus familias.

Este procedimiento se realizó mediante una colaboración solicitada a la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de fortalecer los trabajos periciales que se llevan a cabo en la entidad.

Hasta el momento, se cuenta con 300 perfiles genéticos de familiares debidamente procesados, y una vez que el INMEGEN entregue los resultados correspondientes, se procederá a realizar los cotejos para avanzar en la identificación de más cuerpos.

Te podría interesar: Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Lesionado

150 cuerpos identificados y 139 entregados a sus familias

Con el apoyo de esta colaboración federal, la Fiscalía anticipa un avance significativo en la identificación de los 383 cuerpos localizados en el lugar. En paralelo, el resto de las muestras continúa siendo procesado en los laboratorios estatales como parte de la Segunda Fase de Identificación.

A la fecha, 150 cuerpos han sido plenamente identificados, lo que representa un avance del 39.16 por ciento, y 139 de ellos ya fueron entregados a sus respectivas familias. Además, seis identificaciones se lograron mediante ID Web, a través del sitio habilitado por la Fiscalía: https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio.

Fiscalía de Chihuahua Revela Avances en Caso del Crematorio Plenitud; Van 95 Denuncias por Fraude

La institución también informó que continúan integrándose las carpetas de investigación para la judicialización de las 98 denuncias por fraude recibidas hasta el momento, mientras se da seguimiento a los procesos penales en curso contra personas detenidas relacionadas con el caso.

Historias recomendadas: