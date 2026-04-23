Localizan a Hombre Sin Vida Detrás de un Puesto de Comida en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 22 de abril fue localizado un hombre sin vida detrás de un puesto de comida, ubicado en el cruce del Blvd. Manuel Gómez Morín y la calle México, en la colonia Satélite de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, fueron conductores y peatones que transitaban por la zona quienes se percataron del cuerpo inmóvil en la vía pública, por lo que rápidamente realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Autoridades Resguardaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo, señalando que se trataba de un hombre de entre 55 y 60 años de edad, ya sin signos vitales. Posteriormente, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, procedieron a resguardar el área.

En el sitio también acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el peritaje correspondiente e integraron la carpeta de investigación para establecer la identidad de la víctima. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de muerte.

Localizan Cuerpo en Terreno Baldío de la Colonia Águilas de Zaragoza, Ciudad Juárez

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