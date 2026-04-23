Localizan Cuerpo Calcinado en Aquiles Serdán; Investigan Posible Homicidio

Una intensa movilización policiaca se registró al mediodía de este jueves en el municipio de Aquiles Serdán, tras el hallazgo del cuerpo parcialmente calcinado de una persona.

El descubrimiento ocurrió en el cruce de la avenida Paseo Central y la calle Punta El Vallecillo, en la colonia Punta Oriente, donde el cadáver fue localizado a un costado de un pozo de agua.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo corresponde a un masculino de aspecto joven, quien vestía una pantalonera azul, playera negra y tenis.

Fiscalía realiza investigaciones para identificar a la víctima

En la escena se observaron llantas, basura y diversos desechos que habrían sido utilizados para incendiar el área donde fue localizado el cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal de Aquiles Serdán fueron los primeros en arribar, acordonando la zona para permitir las labores periciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades buscan establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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