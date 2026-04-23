¿Quién Era Lina Alejandra Rodríguez Castillo? Líder Ganadera Asesinada en Chihuahua

El asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo en Chihuahua ha generado consternación en el sector agropecuario a nivel nacional. Más allá del hecho violento, su figura destacó por su liderazgo dentro del gremio ganadero y su impulso a la participación de las mujeres en esta actividad.

Rodríguez Castillo se desempeñaba como secretaria nacional de la Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), además de ser una de las principales impulsoras del desarrollo del sector en su entidad.

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La agresión ocurrió la tarde del miércoles 22 de abril en un establecimiento de Agro Cali, ubicado sobre la carretera Cuauhtémoc–La Junta, donde presuntamente un hombre armado con un cuchillo ingresó al lugar y atacó a varias mujeres. Lina Rodríguez murió en el sitio, mientras que otra persona resultó gravemente herida.

Una líder clave en el impulso de mujeres en el campo

Lina Rodríguez fue reconocida como una figura clave en la consolidación del capítulo Chihuahua de MUGAM, la primera asociación ganadera integrada exclusivamente por mujeres en México.

De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, fue una mujer decidida que promovió constantemente la capacitación de las socias, buscando fortalecer su participación en la actividad productiva.

Diversas organizaciones, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, lamentaron su fallecimiento y condenaron los hechos de violencia.

MUGAM la describió como una mujer de “fe inquebrantable”, comprometida con el desarrollo del campo y el bienestar de las mujeres ganaderas, destacando su legado de trabajo y liderazgo.

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